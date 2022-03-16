Dünya bu zaman yolcusunu konuşuyor! '16 Eylül'de ölü bir ünlü dirilecek' dedi, gözler tek bir isme çevrildi

Sosyal medyada sık sık gündem olan, çoğu zaman ise eleştiri alan zaman yolcuları dikkat çeken iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Son olarak 2236'dan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu tarafından yayınlanan ve toplamda 14 milyondan fazla görüntülenen video büyük yankı uyandırdı.

"16 EYLÜL'DE GERİ DÖNECEK"

Zaman yolcusu, 16 Eylül'de dünyaca ünlü ölü bir ismin, yeniden dünyaya geleceğini ve "Ölümüm bir oyundan ibaretti ve şimdi ben geri döndüm" diyerek yeniden yaşamına devam edeceğini öne sürdü.

MICHAEL JACKSON İDDİASI ORTAYA ATILDI

Sosyal medyada dolaşıma giren videonun ardından birçok kişi, bu ismin Michael Jackson olduğunu öne sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Jackson'un öldüğüne başından beri inanmadıklarını ve böyle bir durum olursa şaşırmayacaklarını belirtti.

MICHAEL JACKSON KİMDİR?

Michael Joseph Jackson, "Popun Kralı" olarak tanınan Afro-Amerikalı şarkıcı, müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçı. Jackson ailesinin dokuz çocuğunun yedincisi olarak dünyaya gelen Michael Jackson, babasının kurduğu Jackson 5 grubunda 1964 yılında henüz 6 yaşındayken müzik yaşamına atıldı. Jackson'un müzik yaşamı kadar ölümü de çok konuşuldu. Jackson'un 25 Haziran 2009'da yoğun ilaç kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü sanatçının halen büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.