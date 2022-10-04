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Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler

Dünya Haberleri

Güney Afrika'da Rod Saunders ve eşi Rachel'in başına gelenler, tüyler ürpertti. Bir çete tarafından kaçırılan çiftin, öldüresiye dövülmelerinin ardından timsahlarla dolu nehre atıldığı belirtildi. Karı kocanın cansız bedenleri, bölgedeki balıkçılar tarafından bulundu.

Güney Afrika'da korkunç bir olay meydana geldi. 74 yaşındaki Rod Saunders ve 63 yaşındaki eşi Rachel, BBC'ye röportaj vermelerinin üzerinden sadece saatler geçmesinden sonra bir çete tarafından kaçırıldı.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜLER

Online tohum satışı için yılın 6 ayınıvahşi ormanlarda geçiren çiftin neden kaçırıldığı henüz bilinmiyor fakat öldüresiye dövülmelerinin ardından timsahlarla dolu nehre atıldıkları neredeyse kesinleşti. Çünkü çiftin cansız bedenleri, büyük bir kısmı yenmiş şekilde bölgedeki balıkçılar tarafından bulundu.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler

BBC'YE BELGESEL ÇEKİYORLARDI

Çift, 2018 yılında BBC'nin belgesel programı için Cape Town'daki evlerini terk ederek Drakensberg Dağı'nda Gladioli çiçeği tohumu aramaya başlamıştı.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Karı kocayı canlı canlı aç timsahların arasına atıp yem ettiler

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Güney Afrika Dünya Haberler

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