Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı

Sosyal medyada yayınlanan bir video, kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına girdi. Bait adlı kadın, ilk yıldönümleri nedeniyle kocasıyla bir parti yaptıklarını ve bu sırada kocasının başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Bait'in eşine, sadakatsizlik yaptığı gerekçesiyle eleştiri yağdı. Bazı kullanıcıları ise yaşananlara göz yumduğu gerekçesiyle Bait'i eleştirdi.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu video, yayınlanmasının ardından 4.7 milyon görüntülenme alarak, sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasına girdi. Video ayrıca binlerce yorum aldı.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bait, "Haber aldığımızda büyük şaşkınlık yaşadık. Şu anda bebeği doğurmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

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