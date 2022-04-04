Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
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Bait isimli kadının yaptığı itiraf, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Baittv, eşinin kendi yanında başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi. Bu itirafın ardından genç adam, eleştiri yağmuruna tutuldu. İkilinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderi ise 4.7 milyon etkileşim aldı.
Sosyal medyada yayınlanan bir video, kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına girdi. Bait adlı kadın, ilk yıldönümleri nedeniyle kocasıyla bir parti yaptıklarını ve bu sırada kocasının başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi.
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Bait'in eşine, sadakatsizlik yaptığı gerekçesiyle eleştiri yağdı. Bazı kullanıcıları ise yaşananlara göz yumduğu gerekçesiyle Bait'i eleştirdi.
Söz konusu video, yayınlanmasının ardından 4.7 milyon görüntülenme alarak, sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasına girdi. Video ayrıca binlerce yorum aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bait, "Haber aldığımızda büyük şaşkınlık yaşadık. Şu anda bebeği doğurmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.