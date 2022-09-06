Dün Ankara'da resmi temaslarda bulunan Fransız bakan, bugün gittiği Atina'da bizi suçladı

Dün Türkiye'ye gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya adım atar atmaz Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Yunanistan'ın yanında olacağını dile getiren Colonna, "Hiçbir şey bu yaklaşımımızı değiştirmeyecek" dedi.

Atina'da temaslarda bulunmadan önce ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye- Yunanistan geriliminde Yunanistan'ın yanında olacağını teyit etti. Gazeteye demeç veren Colonna, "Paris, Yunanistan'ın egemenliği konusunda açık ve destek" ifadesini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULMALI"

Colonna, Ankara yönetiminin hem Yunanistan'a karşı hem de mülteci kriziyle ilgili yaklaşımından endişe duyduklarını söylerken Türkiye ve Yunanistan'ın iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini dile getirdi. Yunanistan'ın yanında olacaklarını dile getiren Colonna, "Hiçbir şey bu yaklaşımımızı değiştirmeyecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Colonna, Türkiye ve Belarus'un mülteci krizini Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmak için silah gibi kullandığını iddia etti. Colonna, "İnsanların çaresizliğini silah olarak kullananlara karşıyız" dedi. Fransız diplomat, "Bazı konularda Türkiye'nin yaklaşımı konusunda soru işaretleri var. Komşunuzla ve müttefikinizle açık iletişim olması ve her şeyi konuşabilmek çok önemli" yorumunu yaptı.