Düğünden dönenleri taşıyan tekne battı! 100'den fazla kişi boğularak öldü, onlarca kişi ise hala kayıp

Nijerya'da bir düğünden dönen 300'e yakın kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 103 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi ise hala kayıp. Yerel halk, olayın yıllardır gördükleri en ölümcül tekne kazası olduğunu belirtirken nehirde arama çalışmalarının bu geceye kadar devam edeceği kaydedildi.

Nijerya'da bir düğünün ardından ülkeyi sarsan bir trajedi meydana geldi. Ülkenin kuzeyinde dün gece geç saatlerde bir düğünden dönen davetlileri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 103 kişi hayatını kaybetti.

BATAN TEKNE 300'E YAKIN KİŞİ TAŞIYORDU

Polis sözcüsü Okasanmi Ajayi, Kwara eyaletine bağlı Pategi bölgesinde Nijer Nehri'ne batan teknenin 300'e yakın kişiyi taşıdığını ve aşırı kalabalık olduğunu belirtti. Yetkililer, 100 kadar kişinin kurtarıldığını, onlarca kişininse hâlâ arandığını aktardı.

"TEKNE AŞIRI YÜKLÜYDÜ"

Boğulanların çoğu, gece geç saatlere kadar süren düğüne katılan birkaç köyden akrabalardı. Teknede bulunan yerel yöneticilerden Abdul Gana Lukpada, yolun sel nedeniyle su basması sonrası düğüne motosikletlerle geldiklerini ve yerel yapım tekneyle ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Lukpada, "Tekne aşırı yüklüydü ve suyun içindeki büyük bir kütüğe çarpıp ikiye ayrıldı" dedi.

YILLARDIR GÖRÜLEN EN ÖLÜMCÜL TEKNE KAZASI

Çok sayıda kişi boğularak hayatını kaybederken kazayı geç öğrenen yakındaki köylüler olay yerine giderek birçok kişiyi zorlukla da olsa kurtarmayı başardı. Yerel halk, olayın yıllardır gördükleri en ölümcül tekne kazası olduğunu belirtirken nehirde arama çalışmalarının bu geceye kadar devam edeceği kaydedildi.

GEÇEN AY 15 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yerel yapım teknelerin ulaşım için yaygın olarak kullanıldığı Nijerya'da tekne kazaları sık sık meydana geliyor. Son olarak geçen ay ülkenin Sokoto eyaletinde yolcu teknesinin batması sonucu 15 kişi ölmüştü.