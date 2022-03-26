Düğünde skandal! Gelin ve damadın pastasına uyuşturucu koydu, davetliler kendinden geçti - Haberler

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Düğünde skandal! Gelin ve damadın pastasına uyuşturucu koydu, davetliler kendinden geçti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Şili'de yaşayan Alvaro Rodriguez isimli adam, kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde ekledi. Pastadan yiyen konuklar zor anlar yaşarken, Rodriguez'e insanların canını tehlikeye attığı gerekçesiyle büyük tepki yağdı.

Şili'de gerçekleştirilen bir düğünde meydana gelen skandal olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki Alvaro Rodriguez isimli şahıs, kız kardeşinin düğün pastasının içerisine uyuşturucu madde ekledi.

KONUKLAR YEDİ

Uyuşturucu madde bulunan pasta, gelin ve damadın kesmesinin ardından konuklara da ikram edildi. Pastanın etkisiyle kendinden geçen bazı konuklar, anlamsız hareketler sergiledi.

Düğünde skandal! Gelin ve damadın pastasına uyuşturucu koydu, davetliler kendinden geçti

"TEYZEM ÇOK KOMİKTİ"

Olayın ardından videoyu sosyal medyada paylaşan ve "En komik kişi teyzemdi, sırt ağrılarını unutup genç bir kız gibi tüm gece dans etti" diyen şahsa büyük tepki yağdı. Söz konusu video, kısa süre içerisinde 13 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Düğünde skandal! Gelin ve damadın pastasına uyuşturucu koydu, davetliler kendinden geçti

Düğünde skandal! Gelin ve damadın pastasına uyuşturucu koydu, davetliler kendinden geçtiGelinin kardeşi Rodriguez

Düğünde skandal! Gelin ve damadın pastasına uyuşturucu koydu, davetliler kendinden geçtiKonuklar, uyuşturucunun etkisine girdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık, Gelinlik, Düğün, Dünya, Haberler

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