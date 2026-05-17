DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Ebola salgını uluslararası acil durumdur

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu duyurdu. Salgında 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 ölüm bildirildi.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Bölgedeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, "Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığının halihazırda görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ile istişarelerde bulunduktan sonra, salgının Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümleri uyarınca uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

Salgının mevcut tanım gereği henüz bir 'pandemik acil durum' kriterlerini karşılamadığını aktaran Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda liderliğine, olayları kontrol altına almak için gerekli ve güçlü adımları atma konusundaki kararlılıkları ile küresel topluluğun hazırlık yapmasına olanak tanıyan dürüstlükleri için minnettarım" dedi.

Ghebreyesus, salgının uluslararası yayılma riski taşıdığına ve olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekerek, "16 Mayıs itibarıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Ayrıca Uganda'nın başkenti Kampala'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden seyahat eden 2 kişide doğrulanmış vaka tespit edildi" değerlendirmesinde bulundu.

Bundibugyo virüsü için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Salgının boyutunu anlamak, önleme ve müdahale çabalarını koordine etmek ve kontrol önlemlerini uygulayabilmek için uluslararası koordinasyon ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Üye devletlere sürece yanıt verebilmeleri için geçici tavsiyelerde bulunmak üzere en kısa sürede bir Acil Durum Komitesi toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
