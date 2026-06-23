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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Hantavirüs salgınını bitirmeye yaklaşıyoruz

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Hantavirüs salgınını bitirmeye yaklaşıyoruz
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DSÖ Genel Direktörü Tedros, MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgınında vaka sayısının 13'te sabit kaldığını ve salgının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, vaka sayısının sabit kaldığını belirterek, "Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'MV Hondius' adlı yolcu gemisindeki hantavirüs salgınına dair güncel gelişmeleri aktardı. Salgının sona ermek üzere olduğu mesajını veren Ghebreyesus, gemi kaptanı ve mürettebatının büyük bir kısmının karantina sürecini tamamladığını bildirdi.

Hastalanan kişilerin 33 ülke ve bölgedeki 600'den fazla temaslısının izlendiğini belirten Ghebreyesus, söz konusu temaslıların yüzde 80'inden fazlasının 42 günlük takip süresini bitirdiğini kaydetti. Vaka artışının durduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, "Vaka sayısı, 3 ölüm de dahil olmak üzere 13'te sabit kaldı. Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus açıklamasında ayrıca, yolcuların güvenliğini sağlamadaki liderlikleri için Kaptan Jan Dobrogowski ve gemi mürettebatına teşekkür etti. DSÖ Genel Direktörü, salgına müdahalede üstlendikleri rol nedeniyle İspanya, Hollanda, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ve İngiltere'ye de şükranlarını sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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