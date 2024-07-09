Üye Girişi
Haberler

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de yaşayan 33 yaşındaki bir adam 10 yıldır evli olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının durumu anlamasını istemeyen adam, drone havalandırarak yasak aşkı saniye saniye kaydetti.

Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 33 yaşındali Zhang isimli bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Karısının iş değiştirdikten sonra kendisinden soğuduğunu ve sürekli olarak ailesinin evinde kalmak istediğini dile getiren adam çareyi drone ile karısını takip etmekte buldu.

DRONE İLE YASAK AŞKI KAYDETTİ

Bingshun Animation'un haberine göre Zhang drone ile karısının patronuyla yaşadığı yasak aşkı saniye saniye kaydetti. O anları boşanma davası için kullanacağını ifade eden adam görüntüleri sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Aldatmak Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı

Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı

 Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi

Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi

 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
500

Yorumlar (8)

Akıllı olmalıyız:

Dayı helal olsun sana maşallah.

43
4
yanıtYanıtla
Ahmet25 :

Çin'den bize ne? Başka haber bulamadınız mı?

8
6
yanıtYanıtla
Cevap :

Okuma, yorum yazma o zaman.

yanıt0
yanıt0
HABERCİ:

O Dronun sesi duyulmuyor mu ? Hiç mi merak edip kafalarını kaldırmamışlar.

2
5
yanıtYanıtla
Onur null:

bizim Türkler Allah'tan dron uçurmayı akıl edemiyor

6
1
yanıtYanıtla
Mehmet Akdemir:

iyi de sen niye sosyal medyada paylaşıyorsun herhalde bu halinden gurur duydun...

3
3
yanıtYanıtla
Hacer Kalkan Bayram:

Bizimkiler drone ile imtihan oluyorlar Ya kaçıyorlar ya kovalıyorlar

0
0
yanıtYanıtla
Lale:

Bizene Çin'den doğru düzgün haber ver

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title