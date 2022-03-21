Putin bu kez Kiev'de AVM'yi hedef aldı, ölü sayısı katlanarak artıyor

Ukrayna-Rusya savaşının 26. gününde bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaşın başından beri sivillerin bulunduğu bölgeleri vuran Rusya, dün akşam da başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenledi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun dün gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Kısa süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklandı.

AVM'NİN SON HALİ YÜREK BURKTU

Öte yandan gün ağarınca saldırı bölgesi kameralarla görüntülendi. Koskocaman binanın getirildiği son hal, görenleri endişelendirdi. Sosyal medyada binlerce kişi sivilleri vuran Rus lider Putin'e ve Rusya'yı engelleyemeyen dünya liderlerine ateş püskürdü.

115 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada ise saldırıların başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 148 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 530 eğitim kurumunun hedef alındığı bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Rus saldırılarında ayrıca tıp merkezleri, sanat okulları, spor tesisleri ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik 40'tan fazla kurumun yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi.