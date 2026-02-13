Haberler

Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Güncelleme:
Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalında sular durulmuyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı son arşivden, Türkiye'nin yakından tanıdığı ABD Federal Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de adı çıktı. 2016 yılına ait gizemli e-postalar ve sansürlenen mesaj içerikleri, "Epstein-Öz" bağlantısını tartışmaların odağına taşıdı.

  • ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyon sayfalık Epstein arşivinde Dr. Mehmet Öz'ün adı geçiyor.
  • Dr. Mehmet Öz ve eşi Liza Öz, Jeffrey Epstein'e 1 Şubat 2016 tarihli bir e-posta ile Sevgililer Günü kutlamasına davet gönderdi.
  • Belgelerde Dr. Öz'ün adı, 1 Ocak 2016 tarihli sansürlenmiş bir e-posta ve 2012 yılında bir etkinliğin 'güncellenmiş evet listesi'nde de yer alıyor.

ABD Federal Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün, Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açıklanan yeni belgelerde adının geçtiği ortaya çıktı. Belgeler, Öz ve Epstein arasındaki e-posta trafiğini ve etkinlik davetlerini gün yüzüne çıkardı.

MİLYONLARCA BELGE ARASINDAN ÇIKTI

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyon sayfalık yeni Epstein arşivi, ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz ile ilgili çarpıcı detaylar barındırıyor. Belgelerdeki en dikkat çekici unsur, 1 Şubat 2016 tarihli bir e-posta.

SEVGİLİLER GÜNÜ DAVETİ

Kayıtlara göre Mehmet Öz ve eşi Liza Öz, Jeffrey Epstein'e dijital bir davetiye göndererek kendisini Sevgililer Günü kutlamasına çağırdı. "Mehmet ve Liza Öz'ün Sevgililer Günü kutlaması" konu başlığıyla iletilen mesaj, ikili arasındaki sosyal diyaloğu kanıtlar nitelikte.

SANSÜRLÜ İÇERİKLER

Dosyalarda Dr. Öz'ün adı sadece bu davetle sınırlı değil:

1 Ocak 2016: Öz adına kayıtlı bir hesaptan Epstein'a gönderilen ve konu satırı "Dr Oz" olan bir e-posta tespit edildi. Ancak bu mesajın içeriği, ABD Adalet Bakanlığı tarafından tamamen sansürlenmiş durumda.

2012 Yılı: Kimliği belirsiz bir kadından gelen "Les Mis" (Sefiller) konulu e-postada, bir etkinlik için hazırlanan "güncellenmiş evet listesi" içinde Mehmet Öz'ün adı da yer alıyor.

RESMİ BİR SUÇLAMA YOK

Yayımlanan belgeler Dr. Öz'ün Epstein ile çeşitli dönemlerde iletişim kurduğunu ve sosyal etkinliklerde adının yan yana geldiğini gösterse de, ünlü doktor hakkında şu an için herhangi bir yasa dışı faaliyet veya resmi suçlama bulunmuyor. Belgelerdeki bazı kısımların gizliliğini koruması ise tartışmaları canlı tutuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
