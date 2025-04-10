Dört ülkenin büyükelçisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan kararlara göre, Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçilikleri değişti.

Buna göre, Nijerya Federal Cumhuriyeti'ne Mehmet Poroy, İrlanda Cumhuriyeti'ne Esra Cankorur, Burkina Faso'ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen ve Bosna-Hersek'e Emin Akseki atandı.

13 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirilirken; Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

Öte yandan 13 üniversiteye yeni rektör ataması da yapıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne ise Mahmud Güngör atandı.