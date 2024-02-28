Dondurma yerken ateşkes açıklaması yapan Biden'a tepki yağıyor

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de on binlerce insan hayatını kaybederken ABD Başkanı Joe Biden'ın dondurmacıda yapmış olduğu "ateşkes" anlaşmasına tepki yağıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını dondurmacıda yanıtlayan Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap verdi. Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"DONDURMAYI MİKROFON ZANNETMİŞ"

Biden'ın tavrıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Ne kadar kaba bir hareket, orada insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bir savaş var! Herifin üsluba bak…", "Burada bir açıklama yapmak için değil, dondurma yemek için bulunduğu aşikar", "Dondurmayı mikrofon zannetmiş", "Allah sizi kahretsin", "Elindekini mikrofon sandığına eminim ama ispat edemem", "Son dondurması olur inşallah."