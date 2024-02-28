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Dondurma yerken ateşkes açıklaması yapan Biden'a tepki yağıyor

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de on binlerce insan hayatını kaybederken ABD Başkanı Joe Biden'ın dondurmacıda yapmış olduğu "ateşkes" anlaşmasına tepki yağıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını dondurmacıda yanıtlayan Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap verdi. Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Dondurma yerken ateşkes açıklaması yapan Biden'a tepki yağıyor

"DONDURMAYI MİKROFON ZANNETMİŞ"

Biden'ın tavrıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Ne kadar kaba bir hareket, orada insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bir savaş var! Herifin üsluba bak…", "Burada bir açıklama yapmak için değil, dondurma yemek için bulunduğu aşikar", "Dondurmayı mikrofon zannetmiş", "Allah sizi kahretsin", "Elindekini mikrofon sandığına eminim ama ispat edemem", "Son dondurması olur inşallah."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Dünya

Joe Biden Gazze İnsan Hakları Hukuk Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

İbrahim Hilmi:

Cehennem nedir ve neden var sorularının cevabı bu canavarlar

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Benim Kkk:

Adam isini yurutuyor ya siz ona bakin

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Tutankamon Hoca:

Anlamlı bir savraniş siz benim kulahima anlatın ramazaninizi demiş milletin hayatını hiçe sayan liderler herzaman varcdiyasj cikarlari için kimseyi tanimazlar

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Turkuaz TV:

Bunlar insanlıktan çıkmış bunu da her fırsatta belgeliyorlar.

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Export 86:

Zıkkım yesin

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haksız mıyım:

biz gavurdan zaten gül beklemiyoruz. bizi kafamıza atılan dostun gülü yaralar. bir cehennem kütüğü şimdilik içini dondurma ile soğutsun. yarın kaynar suyla paramparça olacak nasıl olsa.

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