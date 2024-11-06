Donald Trump zafer konuşması yapıyor
ABD seçimlerinde Kamala Harris'i geride bırakan Donald Trump zafer konuşması yapıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
13 yarış kaybeden Kılıçdaroğlu, ABD seçimlerine damga vurdu
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Somer Şef'in Dubai çikolatası sözleri ortalığı karıştıracak
Tüm borçlar silindi
2024 ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağını tahmin ettiler
Hayatına artık vücudunun yarısı olmadan devam edecek
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.