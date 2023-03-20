Donald Trump porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı 'sus payı' ödemesi nedeniyle tutuklanabilir mi?

ABD eski başkanı Donald Trump porno yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili soruşturma kapsamında Salı günü tutuklanabileceğini iddia ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump porno yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili soruşturma kapsamında Salı günü tutuklanabileceğini iddia ediyor.

Eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak.

Peki Trump tutuklanabilir mi, tutuklanırsa neler olabilir? BBC durumla ilgili önemli sorulara yanıt aradı.

Trump neyle suçlanıyor?

2016 yılında porno yıldızı Stormy Daniels farklı medya kuruluşlarını arayarak Donald Trump ile 2006'da yaşadığını iddia ettiği ilişkinin görüntülerini satmayı teklif etti.

Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'in sessiz kalması için ona 130 bin dolar ödedi.

Bu yasadışı değildi. Ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme yasal ücretler olarak kayda geçirildi. Savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve bir suç teşkil edebileceğini savunuyor.

Savcılar bunun seçim yasasını çiğnediğini de iddia edebilir çünkü Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeleri saklama girişimi, seçmenlerin porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.

Yanlış kayıt yaparak bir suçu örtbas etmek daha ciddi bir suçlama sayılıyor.

Ancak bu tip nadir görülen bir soruşturma için çok az emsal var.

Geçmişte siyasetçileri, seçim kampanyası finansmanı ile kişisel harcamaları arasındaki sınırı aşmakla suçlama girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

New York bölge savcılığının eski mali savcısı Catherine Christian, bunun zor bir dava olacağını söylüyor.

Trump gerçekten ceza alacak mı?

Suç duyurusunda bulunup bulunmama kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait.

Bragg soruşturmayla ilgili yeterli kanıt olup olmadığını araştıran büyük jüriyi kurdu ve iddianamenin açıklanıp açıklanmayacağını bilen tek isim.

Trump'ın avukatları geçen hafta eski başkanın büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı.

Bu, soruşturmanın son aşamasına geldiğinin bir işareti olarak görülüyor.

Bunun yanında Michael Cohen ve eski yasal danışmanı Robert Costello'nun Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyordu.

Son dönemde Trump'ı sert bir dille eleştiren Costello'nun Trump aleyhine ifade vermesi bekleniyor.

Trump tutuklanırsa ne olur?

Eğer suçlu bulunursa Trump'ın avukatları eski başkanın tutuklanmasında standart prosedürlerin izleneceğini belirtti.

Yani Trump Florida, Mar-a-Lago'daki evinden New York City adliyesine giderek orada parmak izlerini verip, sabıka fotoğrafı çektirecek.

Bu tip tarihi bir girişimin, Trump ile ilgili güvenlik endişeleri göz önüne alındığında nasıl uygulanacağı belirsiz.

Girişim muhtemelen bölge savcılığı ile Trump'ın yasal ekibi arasında müzakerelere konu olacak.

Trump Twitter hesabından Salı günü tutuklanacağını iddia ettikten sonra protesto çağrısı yaptı:

"Buna daha fazla izin veremeyiz. Biz yerimizde oturup izlerken ulusumuzu öldürüyorlar."

Trump'ın büyük harflerle yaptığı çağrı 2021 Kongre Baskını anımsattı.

Ancak şu ana kadar bu tip bir protestonun gerçekleşeceği yönünde kanıt oluşmadı.

Trump başkanlık seçiminde aday olabilir mi?

Hakkında bir iddianame düzenlenmesi hatta mahkumiyet alması Trump'ı başkanlık yarışından alıkoymak için yeterli olmayabilir. Trump ne ile karşılaşırsa karşılaşsın ilerlemeye devam edeceğine dair her türlü emareyi verdi.

ABD yasalarına göre suçlu bulunan bir adayın hapishanedeyken bile başkanlık kampanyası yürütmesi ve başkan olarak görev yapması mümkün.

Bununla birlikte Trump'ın tutuklanması başkanlık kampanyasını karmaşık hale getirecek.

Trump'ın odağını dağıtabileceği gibi Amerikan siyasi sistemi içinde keskin olan ayrımları derinleştirebilir.

Muhafazakarlar, eski başkanın çifte standartlara tabi tutulduğuna inanırken; liberaller bunu kanunları çiğneyenleri, iktidardakiler bile olsa, sorumlu tutma meselesi olarak görüyor.