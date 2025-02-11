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Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'

Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni kontrol edeceğini yineleyerek, "Hiçbir şey satın almayacağız. Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey satın almayacağız. Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız" dedi.

Donald Trump, Gazze'ye yönelik planına ilişkin yeni bir açıklamaya imza attı. "Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" diyen Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullandı.

PES DEDİRTEN İFADELER

Trump açıklamasının devamında ise tepki çekecek ifadeler kullandı. "Hiçbir şey satın almayacağız" diyen Trump, "Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız" sözlerini sarf etti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Donald Trump, geçtiğimiz hafta Filistinlileri Mısır ve Ürdün gibi başka yerlere yerleştirdikten sonra harap olmuş Gazze'yi, "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak yeniden inşa etmeyi öngörerek, Gazze'yi "ABD'nin devralması" fikrini ortaya atmıştı. Trump'ın bu açıklamaları, dünya çapında tepkilere yol açmış ve çok sayıda ülke İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin Devletini de içeren iki devletli bir çözümde ısrar ederek, öneriyi kesin dille reddetmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGazi Göktas:

senin ve netenyahu içinde bir güzellik düşünen Alemlerin Rabbi Allah var bunlar yanınıza kalmayacak

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