Doktor, uçakta yanında oturan kadının cinsel organına dokundu! Savunması yaptığı kadar skandal

Amerika Georgia'da bir doktor, uçuş sırasında yanında oturan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemelik oldu. Doktor Jake Namjik Cho yaptığı savunmada kadının üst bacağını sıkmak istediğini ancak karanlık olduğu için yanlışlıkla cinsel organına dokunduğunu söyledi. Maine federal mahkemesinde yargılanacak olan Cho, suçlu bulunursa, 2 yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Georgia'daki Dr. Jake Namjik Cho, uçuş sırasında bir kadını, cinsel organına dokunarak taciz etti. Cho'nun Maine'de bulunan sevgilisine evlenme teklifi etmek için gittiği belirtildi.

ÜST BACAĞINI SIKMAK İSTEMİŞ

Cho, FBI'ya verdiği ifadede, kadının üst bacağını sıkmak istediğini, fakat karanlık ve gözlüğünün olmaması nedeniyle elinin kadının kasık bölgesine kaydığını iddia etti. Uçuş esnasında Cho'nun sürekli olarak kadına yanaştığı ve ona dokunduğu belirtildi. Kadın, Cho'nun ayağının kasık bölgesine değdiğini ve cinsel organına dışarıdan dokunduğunu iddia etti. Bu durum, Cho'nun hareketlerini bilerek ve kasıtlı olarak gerçekleştirdiği şüphesini uyandırdı.

CİNSEL BİR AMAÇ TAŞIMIYOR

Cho, yetkililere verdiği ifadede suçlamaları reddetti ve yanındaki kadınla hiç konuşmadığını, hatta ona dokunmadığını iddia etti. Ancak sonrasında, kadına uçuş sırasında dokunduğunu kabul etti fakat bunun cinsel bir amaç taşımadığını belirtti.

ÜZGÜN OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

Cho, uçuş boyunca gerçekleşen bu olaydan dolayı utandığını ve ne yapacağını bilmediğini belirtti. Bu durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Delta Havayolları, uçuşlarında ve havaalanlarında her türlü suç faaliyetine karşı sıfır tolerans politikası olduğunu belirtti.