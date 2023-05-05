Diyarbakır ve Şırnak'ta ilk ay tutulması görüntülendi

DİYARBAKIR ve Şırnak'ta 2023 yılı mayıs ayına denk gelen ilk ay tutulması olan 'Yarı gölgeli ay' görüntülendi. Yarı gölgeli ay tutulması kentin birçok noktasında görülürken Şırnak'ta ise öğrenciler teleskopla izledi.

2023 yılının ilk ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. 'Yarı gölgeli ay' tutulmasının saat 18: 45 ile 22: 32 arasında etkili olması beklenirken en pik ve net görüntüsü de 20.22'de yaşandı. Diyarbakır kent merkezinde birçok noktadan ay tutulması görülürken Şırnak'ta ise ortaokul öğrencileri bu gökyüzündeki olayı teleskop ile izledi. Ay zaman zaman gölge ile bütünleşirken dakikalar içerisinde en net görüntüsüne döndü.

Ortaokul 7'inci sınıf öğrencisi Belkıs Çançı ise "Asla unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Ayı bu kadar yakından izlemek benim için çok güzel bir şeydi. Derslerde de görüyorduk. Ama hayal ediyorduk 'keşke görebilme imkanımız olsaydı' diye. Çok teşekkür ederiz. Bu ay tutulması teleskop ile izlemeyi hayatımızda sadece üniversite veya lisede göreceğimizi düşünüyorduk. Ama burada halen köydeyken görmek çok güzel bir şey" diye konuştu. Ayı teleskopla gözleyenlerden Hicret Tunçer de çok mutlu olduğunu ve ilk kez böyle görme imkanı bulduğunu söyledi.