Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını, olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığını duyurdu. Valilik, olayın ardından kaçan yüzleri maskeli iki şüphelinin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
VALİLİK: HERHANGİ BİR HASAR YOK
Söz konusu gelişmeyi Diyarbakır Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola EYP atıldığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."
