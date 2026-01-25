Haberler

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını, olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığını duyurdu. Valilik, olayın ardından kaçan yüzleri maskeli iki şüphelinin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

  • Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaş giriş kapısı yakınlarına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
  • Olayda yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
  • El yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlendi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü binasının vatandaş giriş kapısı yakınlarına akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

VALİLİK: HERHANGİ BİR HASAR YOK

Söz konusu gelişmeyi Diyarbakır Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola EYP atıldığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Yine kolluk kuvvetlerimize saldırı girişimi, şehrin göbeğinde. Terörsüz Türkiye

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

