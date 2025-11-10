Haberler

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. Mesajda "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyor, aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında andı.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarına rahmet diledi.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, vatan ve değerleri korumayı görev olarak gördüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında andı.

Başkanlıkça yayımlanan mesajda, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yad edildi.

"MİLLİ MÜCADELEMİZİN TÜM KAHRAMANLARINA CENABIHAK'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Mesajda şunlar kaydedildi: "Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Vay be helal olsun yeni başkana. Eskisi ne kötü biriydi.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtt:

Nidhogg seni teprik etti senin için mutluluk olsa gerek başkan.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıEmre Gök:

ALLAH ALLAH başına taş mı düştü acaba

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

Ha şöyle.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Sizin atanız Fatih Sultan Mehmet

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

Fatih Sultan Mehmed'in eşleri şu şekilde biliniyor: Emine Gülbahar Hatun Gülşah Hatun Helena Hatun Alexias Hatun Sitti Mükrîme Hatun Hatice Hatun Çiçek Hatun Anna Hatun Fatih Sultan Mehmed'in çocukları II. Bayezid Cem Sultan Şehzade Mustafa Gevherhan Hatun

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Fatih Sultan Mehmed 'de atamız, Mustafa Kemal Atatürk'te, Sultan Tuğrul 'da atamız, Emir Timur 'da, Mete Han 'da atamız, Sultan Baybars 'da, Babür Şah 'da atamız, Bumin Kağan 'da, Attila 'da atamız, Kürşad da !!! Bizim atamız sizin gibi sadece Osmanlı değil !! Siz Osmanlıcısınız biz ise Türk'üz !!

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Anıtkabir de kuran okunduğu mevlit verildiği gün söz tüm laflarımı yiyecek saygı duyacağım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
San Antonio'da silahlı saldırı: 3 ölü, saldırgan intihar etti

3 iş arkadaşını öldüren saldırgan intihar etti
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
San Antonio'da silahlı saldırı: 3 ölü, saldırgan intihar etti

3 iş arkadaşını öldüren saldırgan intihar etti
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın

Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye! Öyle bir şey söyledi ki
İstanbul'un lüks semtinde bir kadın yakıldı! Tek soru sorup çakmağı çaktı

Lüks semtte bir kadın yakıldı! Tek soru sorup çakmağı çaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.