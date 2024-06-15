Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan'a giden Türk hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan yönetimine şikayet edildiği iddia edildi.

OTELLERDE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Diyanet'in şikayeti sonrası harekete geçen Suudi yönetiminin Türk vatandaşlarını otellerde bularak 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı edilmek üzere gözaltına aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili bir hacı adayı ise video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

"BUNLARIN HAC VİZESİ YOK" İHBARI

Sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşın videosunu paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, "Özel tur firmalarıyla hacca giden kimi vatandaşlar Diyanet'in 'Bunların hac vizesi yok' şeklindeki ihbar ve şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Aileleri hacılara ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ: BİZİ ÇÖP GİBİ ALDILAR

Gözaltında tutulan Türk vatandaşları arasından bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otellerinin basıldığını belirterek şöyle seslendi: "Halimizi görüyorsunuz. Bize madem niye hac vizesi verildi? Bizi polisler aldığı gibi getirdi. Bizi çöp gibi aldılar Sayın Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyoruz. Acil yardım bekliyoruz."