Dışişleri: Gazze'ye kara harekatı İsrail'in soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır

Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki geldi. Açıklamada "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır" denildi.

İsrail ordusu, Gazze'yi tamamen işgal için kara harekatı başlattı. Kent merkezine yapılan bombalama sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Harekatın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

"SOYKIRIM PLANLARININ YENİ AŞAMASI"

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatmasına ilişkin ilk tepki geldi. "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİ ELZEM"

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.

Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
500
