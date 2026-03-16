Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.