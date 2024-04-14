Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması

İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve seyir füzesi saldırısı bölgede tansiyonu artırırken, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." denildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E İHA VE FÜZE SALDIRISI

İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiği'ne saldırısı sonrası Tahran'dan misilleme geldi. İran, dün gece İsrail'e yönelik İHA ve seyir füzesi saldırısı gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "İTİDAL" ÇAĞRISI

İran'ın son saldırısı sonrası bölgede gerilim artarken Türkiye tansiyonu düşürmek için diplomatik adımlara devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız. İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

"GERİLİMİN TIRMANMASINA SON VERİLMELİ"

Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır. Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız.

"DAHA BÜYÜK ÇATIŞMALARA NEDEN OLACAK SÜRECİN TETİKLENMEMESİ İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.