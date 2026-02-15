Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen arazi tesciline ilişkin son kararını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür" ifadelerine yer verildi.
- Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen arazi tescil kararını kınadı.
- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu kararını uluslararası hukukun açık ihlali ve hükümsüz olarak nitelendirdi.
- Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR VE HÜKÜMSÜZDÜR"
Açıklamada, "İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür." ifadesine yer verildi.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığının altı çizilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaştırdığı yayılmacı politikaların, bölgede devam eden barış çabalarını baltaladığına ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğine dikkat çekildi.
Uluslararası toplumun, İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.