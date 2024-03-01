Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden İsrail işgali ve saldırılarına karşı Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivil, çocuk demeden yaptığı katliamlara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

"İSRAİL HÜKÜMETİ'NİN TÜM ÜYELERİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin görüşmesiyle ilgili ithamlarda bulunan bir paylaşım yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 30 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 377'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.