Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı saldırıyla başlayan gerilimde İran'ın yaptığı İHA'lı karşılık sonrası İsrail'den tekrar bir saldırı gelmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık, tarafları daha büyük bir çatışma çıkarabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN ÖNCELİĞİ GAZZE OLMALI"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; " İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.