Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün Babası Yaşar Yörük Son Yolculuğuna Uğurlandı
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün babası Yaşar Yörük, Eskişehir'deki hastanede hayatını kaybetti. Yörük için Edirne'de cenaze töreni düzenlendi ve toprağa verildi.
Büyükelçi Yörük'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
EDİRNE - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün babası için Edirne'de cenaze töreni düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün babası ve Nevin Yörük'ün eşi Yaşar Yörük, tedavi gördüğü Eskişehir'deki hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.
Yörük için Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, taziyeleri kabul etti.
Yörük'ün cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Düzenlenen törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.