Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılmak üzere başkent Amman'a gitti. Bakan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı