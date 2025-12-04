Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Fidan, toplantı öncesinde AGİT Dönem Başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Elina Valtonen tarafından karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya