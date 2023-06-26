- Dışişleri Bakanı Fidan Karadağ'da

PODGORICA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Karadağ'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında başkentte Karadağ Türk Ticaret Odası'nın açılışında konuşma yaptı. Fidan, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi vesilesiyle geldiğim dost ve müttefik Karadağ'da sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını getirdim" dedi.

Türkiye'nin Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Bu güçlü bağlar ekonomi alanında da her geçen gün derinleşmektedir. Karadağ stratejik konumuyla, altyapısıyla ve turizm potansiyeliyle Adriyatik Denizi'ne açılan coğrafi ve lojistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

Türk sermayeli yatırımların Karadağ'da 344 milyon euroya ulaştığına dikkat çeken Bakan Fidan, "Serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesiyle geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 200 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ticaret adamlarımızın ortaya koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize bu yıl sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Ama biliyorum ki bu rakam Sayın Cumhurbaşkanlarımız için yeterli olmayacak" dedi.

Karadağ'da özellikle enerji, turizm, altyapı, eğitim, sağlık, tarım, ormancılık, iletişim ve bilişim gibi alanlarda yatırım potansiyelinin mevcut olduğunu vurgulayan Fidan, "Ayrıca otoyol, demir yolu ve havaalanı yenilemesi gibi projeler de halihazırda mevcut. İş insanlarımızı bu vesileyle bu projelere odaklanmaya ve ihalelere katılmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak daima Türk iş insanlarının yanında olduklarını dile getiren Bakan Fidan, "Her alanda sizlere, iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 260 temsilcilikle dünyanın en geniş beş diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. İş dünyamızın önünü dünyanın her yerinde yenilikçi ve tesirli girişimlerle açmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken iş insanlarımızla ve ticaret odalarımızla çok yakın temas ve eş güdüm içinde olmaya da devam edeceğiz. Büyükelçiliğimizin kapısı her zaman sizlere açıktır. Karadağ Türk Ticaret Odası'nın faaliyete geçmesi, bu güzel ülkeyle ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin gücüne güç katacaktır. Türk Ticaret Odası'nın hayırlı olmasını diliyor, odanın kurulmasında emeği geçenlere bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.