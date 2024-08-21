Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı

İsveçli Karolina Olsson, gerçek hayattaki 'uyuyan güzel' olarak tanındı. Hikayeye göre, 14 yaşında uykuya dalan Karolina, 46 yaşında uyandı.

Karolina, 29 Ekim 1861'de beş kardeşin tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. 14 yaşına kadar normal bir hayat sürdü. Ancak 1876'da bir gün eve şişmiş yüzü ve dayanılmaz bir diş ağrısıyla döndü. Ailesine buz tutmuş bir nehri geçerken kaydığını söyledi. Ağrı dayanılmaz hale gelince ailesi onu yatağa yatırdı. Bilmiyorlardı ki, Karolina 1908'e kadar uyanmayacaktı.

Başlangıçta endişeli ailesi ve komşuları bir doktor çağıracak parayı topladı, ancak Karolina'yı uyandıramayınca düzenli kontroller yapmakla yetindiler.

Zamanla, Karolina'nın durumu değişmedi. Hastaneye götürülüp uyandırmak için vücudundan elektrik geçirildiğinde bile durum aynıydı. Çeşitli alanlardaki doktorlar, bilinen uyku bozukluklarına uymayan bu durumu açıklayamadı.

Karolina'nın annesi yıllar boyunca ona bakmaya devam etti, uyurken süt içirdiği söylenir. Annesi 1905'te vefat edince Karolina'ya bakmak için bir hizmetçi tutuldu.

Üç yıl sonra, hizmetçi Karolina'nın odasından garip sesler duydu. Yukarı koştuklarında, artık 46 yaşında olan kadını odada sendeleyerek dolaşırken ve ağlarken buldular. Karolina'nın uyuduğu 32 yılı hatırlamadığı ve artık kardeşlerini tanımadığı söylenir.

İlginç bir şekilde, Karolina yatay geçirdiği yıllardan fazla etkilenmemişti. Birkaç hafta içinde gücünü ve konuşma yeteneğini geri kazandı. Bu durum, bazılarının Karolina'nın gerçekten uyuyup uyumadığını veya tüm olayın, her ne sebepten olursa olsun, Karolina'yı dünyayla etkileşimden korumak için düzenlenmiş karmaşık bir oyun olup olmadığını sorgulamasına yol açtı.

İsveçli psikiyatrist Harald Fröderström, Karolina'nın travmatik bir olay sonucu bir tür psikoz yaşamış olabileceğine inandığını belirtti, ancak hikayesi hala gizem ve merakla çevrili.

Uyandıktan sonra Karolina 42 yıl daha yaşadı ve 1950'de hayata gözlerini yumdu.