Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar günlerdir devam ederken; ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yaşanan gelişmeler uluslararası bir boyut kazandı.

HAKAN FİDAN'DAN PEŞ PEŞE TEMASLAR

Gelişmelerle birlikte Türkiye'nin de diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'daki gelişmeler ele alındı.

TOM BARACK'I KABUL ETTİ

Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP'TAN PROTESTOCULARA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu söylemişti. Trump yaptığı açıklamada, İran halkının "belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arayışında" olduğunu belirterek "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.