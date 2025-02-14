Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şili'nin güneyinde babasıyla kano yaptığı sırada bir balinanın önce yutup sonra tükürdüğü genç gördüklerini anlattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen genç adam "Koyu mavi, beyaz gibi renkler gördüm. Arkamı döndüğümde yüzümde sümüksü bir doku hissettim. Arkadan yaklaşan şey kapandı ve beni batırdı. O an yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşündüm" dedi.

Şili'nin güneyinde yer alan Punta Arenas açıklarında babasıyla kano yaptığı sırada balina tarafından önce yutulup sonra tükürülen genç adamın görüntüleri, tüm dünyada merak uyandırdı. Associated Press'e konuşan genç kanocu, "Öldüğümü sandım. Beni yediğini, yuttuğunu düşündüm" deyip, içeride gördüklerini anlattı...

AĞZINI AÇIP GENÇ ADAMI İÇİNE ÇEKTİ

Babasıyla kano yapan 24 yaşındaki Adrian Simancas, bir anda kendini kambur balinanın ağzında buldu. Babası tarafından kaydedilen görüntülerde balinanın birden ağzını açıp genç adamı içine çektiği görülüyor. Adrian, bunun önce bir katil balina saldırısı olduğunu düşünmüş: "Kısa bir süre önce orkalar hakında konuşuyorduk. Bu yüzden aklımdaydı. Bunun bir orka olduğunu ve beni öldüreceğini düşündüm."

"YÜZÜMDE SÜMÜKSÜ BİR DOKU HİSSETTİM"

AP'ye konuşan Adrian içeride gördüklerini ise "Koyu mavi, beyaz gibi renkler gördüm. Arkamı döndüğümde yüzümde sümüksü bir doku hissettim. Arkadan yaklaşan şey kapandı ve beni batırdı. O an yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşündüm" diye anlattı.

Uzmanlar ise bu ses getiren kambur balina-insan yakınlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Uzmanlara göre bu yakınlaşmanın sebebi, genç adamla iletişim kurmak veya sadece merak.

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Polisin hayatını kaybettiği kaza kask kamerasında: Cuma gitti
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
img

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNetherill:

1 paragraf yazı okudum adamın sümüksü bir yapının yüzüne geldiğini anladım.

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ali Özlü:

Berat Gecesi ve günüydü bu süper günlerde hayvanlar oruçludur...işte ispatı!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne iletişimi yahu üzerinde naylon giysiler var midesi bulanmıştır hayvanın hay senin gibi av ın deyip geri atmış

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Görecek günün varmış yiyebilirdi

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Zifiri karanlıkta ne gördün acaba...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

verilmiş sadakan varmış emmi oğlu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.