Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Şili'nin güneyinde yer alan Punta Arenas açıklarında babasıyla kano yaptığı sırada balina tarafından önce yutulup sonra tükürülen genç adamın görüntüleri, tüm dünyada merak uyandırdı. Associated Press'e konuşan genç kanocu, "Öldüğümü sandım. Beni yediğini, yuttuğunu düşündüm" deyip, içeride gördüklerini anlattı...

AĞZINI AÇIP GENÇ ADAMI İÇİNE ÇEKTİ

Babasıyla kano yapan 24 yaşındaki Adrian Simancas, bir anda kendini kambur balinanın ağzında buldu. Babası tarafından kaydedilen görüntülerde balinanın birden ağzını açıp genç adamı içine çektiği görülüyor. Adrian, bunun önce bir katil balina saldırısı olduğunu düşünmüş: "Kısa bir süre önce orkalar hakında konuşuyorduk. Bu yüzden aklımdaydı. Bunun bir orka olduğunu ve beni öldüreceğini düşündüm."

"YÜZÜMDE SÜMÜKSÜ BİR DOKU HİSSETTİM"

AP'ye konuşan Adrian içeride gördüklerini ise "Koyu mavi, beyaz gibi renkler gördüm. Arkamı döndüğümde yüzümde sümüksü bir doku hissettim. Arkadan yaklaşan şey kapandı ve beni batırdı. O an yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşündüm" diye anlattı.

Uzmanlar ise bu ses getiren kambur balina-insan yakınlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Uzmanlara göre bu yakınlaşmanın sebebi, genç adamla iletişim kurmak veya sadece merak.