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Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde tahliye ettiler

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Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. O anlarda ders kitaplarında yer alması gereken bir operasyon gerçekleştiren Japon yetkililer, alev alev yanan uçağındaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde başarıyla tahliye etti.

Japonya'da Haneda Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, pistte bekleyen bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Yolcu uçağının alev alev yandığı dakikalarda ders kitaplarında okutulması gereken bir operasyona imza atan Japon yetkililer, uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde başarıyla tahliye etti.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya

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