Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde tahliye ettiler

Japonya'da Haneda Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, pistte bekleyen bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Yolcu uçağının alev alev yandığı dakikalarda ders kitaplarında okutulması gereken bir operasyona imza atan Japon yetkililer, uçaktaki 379 yolcuyu 90 saniye içinde başarıyla tahliye etti.

Ayrıntılar geliyor...