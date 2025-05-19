Depremde yeryüzünün yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem araştırmaları tarihinde ilk kez, bir fay hattının hareket anı net şekilde kameralara yansıdı. Bilim insanları, görüntüleri "çığır açıcı" olarak nitelendiriyor.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında kaydedilen olağanüstü görüntüler, Mandalay'ın güneyindeki bir güneş enerjisi tesisinin güvenlik kamerası tarafından yakalandı.

Yaklaşık 15 saniyelik videoda, önce zeminin sallandığı, ardından iki tektonik levha arasındaki fay hattının kayarak 6 metreye varan bir yer değiştirme yaşandığı görülüyor. Görüntüler ilk olarak Facebook'ta paylaşıldı, ardından YouTube'a yüklenince 12.000'den fazla beğeni aldı.

Kaliforniya'dan deprem jeoloğu Wendy Bohon, "Bu, teoride bildiğimiz bir şeyi gerçek hayatta görmemizi sağlayan eşsiz bir kayıt. Sadece bilgisayar modellerimiz vardı, şimdi ise gerçeğini görüyoruz," dedi.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. John Vidale da, "Şimdiye kadar zemin yarılmasını bu kadar net gösteren başka bir video kaydı bulunmuyor. Görüntüler, deprem biliminde yeni bir çağ açabilir," açıklamasında bulundu.

Myanmar, Hint ve Sunda tektonik levhalarının birbirine sürtündüğü 1.200 km uzunluğundaki Sagaing Fayı üzerinde yer alıyor. Bu levhalar yılda yaklaşık 5 cm hızla hareket ediyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden jeologlar, Ocak ayında yayınladıkları bir raporda, Sagaing fayının orta kısmında tehlikeli bir enerji birikimi olduğunu ve "yakın gelecekte büyük depremlere gebe olduğunu" belirtmişlerdi. Bu uyarıdan sadece iki ay sonra büyük deprem meydana geldi.

Mart ayındaki depremde 5.300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Myanmar'ın modern tarihindeki en ölümcül ikinci deprem olarak kayıtlara geçti.

Jeoloji profesörleri, bu görüntülerin ders kitaplarında yer alacağını ve yeni nesil yerbilimcilere ilham kaynağı olacağını ifade ediyor. Bir uzman, "Doğanın gücünü ve yeryüzünün dinamiklerini anlamak için bu görüntüler paha biçilemez bir kaynak," yorumunu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videoya yapılan yorumlarda, birçok kişi depremin yıkıcı gücü karşısında dehşete düştüğünü belirtirken, bazı kullanıcılar da "Videoyu her izlediğimde yeni detaylar fark ediyorum" ifadelerini kullandı.