Denizlerin efendisi kim? Orkalar köpekbalığını saniyeler içinde parçaladı

Bir dalgıç, orkaların bir köpekbalığını avlayıp parçaladığı son derece nadir ve çarpıcı anlara tanıklık etti. Görüntülerde, kısa sürede etkisiz hâle getirilen köpekbalığının cansız bedeni, orkaların birinin ağzında sarkarken görülüyor. Bu sahneler, denizlerdeki güç dengesinin her zaman sanıldığı gibi olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Olay, Meksika kıyıları açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda yaşandı. 37 yaşındaki yaban hayatı rehberi ve su altı kameramanı Evans Baudin, yüzeyden takip ettiği bir orka ailesinin davranışlarının aniden değiştiğini fark etti. Orkalar, birkaç saniye önce sakin şekilde yüzerken bir anda avlanma moduna geçti.

Baudin'in anlattığına göre, hedef orak kuyruklu bir köpekbalığıydı. Normal şartlarda okyanusun en tehlikeli ve en güçlü avcıları arasında yer alan bu köpekbalıkları, bu kez av durumundaydı. Orkalar, son derece hızlı ve planlı bir saldırıyla köpekbalığını köşeye sıkıştırdı.

Yaşananlar dakikalar değil, saniyeler içinde oldu. Baudin, iki kısa dalış yapabildiğini ve her dalışın yalnızca birkaç saniye sürdüğünü söyledi. "Suya girdiğimde orkalar köpekbalığını zaten ele geçirmişti," diyen Baudin, saldırının olağanüstü bir hızla gerçekleştiğini vurguladı.

Bu av, orkaların diğer avlanma biçimlerinden oldukça farklıydı. Genellikle yavrularına avlanmayı öğretirken daha yavaş ve kontrollü hareket eden orkalar, köpekbalığına karşı hiç vakit kaybetmedi. Kısa sürede işi bitirdiler.

Baudin, gördüklerinin kendisinde büyük bir şaşkınlık yarattığını ifade etti:

"Orak kuyruklu köpekbalıkları bu bölgede tepe yırtıcı olarak bilinir, yani denizin zirvesindedir. Herkes köpekbalıklarının okyanusa hükmettiğini düşünür. Ama başka bir yırtıcının gelip köpekbalığını avladığını görmek gerçekten inanılmaz."

Gerçekten de orkalar devreye girdiğinde, denizlerdeki güç dengesi tamamen değişiyor. Zekâları, grup hâlinde hareket etmeleri ve avlanma stratejileri sayesinde, en korkulan deniz canlıları bile onlar için savunmasız kalabiliyor.

Orkalar yalnızca balıklarla değil; foklar, yunuslar ve küçük balinalarla da beslenen son derece gelişmiş avcılar olarak biliniyor. Bu görüntüler, onların zaman zaman köpekbalıkları gibi "dokunulmaz" kabul edilen avcıları da hedef aldığını gösteriyor.

Yaklaşık 6 metreye kadar uzayabilen, uzun ve kamçı gibi kuyruğuyla tanınan orak kuyruklu köpekbalıkları normalde denizlerin en korkulan canlılarından biri. Ancak bu nadir anlar, okyanusta tek bir kral olmadığını ve gerçek hâkimin duruma göre değişebildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu olağanüstü karşılaşma, denizlerin derinliklerinde hâlâ ne kadar az şey bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyor.