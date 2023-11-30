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Denizkızının kostüm kuyruğu akvaryuma sıkışınca az daha boğuluyordu

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Güney Afrika'daki bir alışveriş merkezinde deniz kızı kostümüyle gösteri yapan Gabriela Green-Thompson Kay, kostümünün kuyruğunun su tankına takılması sonucu nefes almakta zorlandı. Ancak genç kadın, 'kuyruk tahliyesi' adı verilen bir teknikle kostümden kurtulmayı başardı. Olayın ardından deniz kızı kostümlerinin tehlikesine dikkat çekmek amacıyla video TikTok'ta paylaşıldı.

Güney Afrika'da bir alışveriş merkezinin büyük akvaryumunda gösteri yapan deniz kızının giydiği elbisenin kuyruğu akvaryumda bulunan su tankına takılınca az daha herkesin gözü önünde ölüyordu.

Denizkızı" Gabriela Green-Thompson Kay, mutlu çocuklar için su altı rutini sergiliyordu.

Hava almak için yüzeye çıkmadan kısa bir süre önce el salladı ve öpücükler gönderdi.

Ancak tam yukarı çıkmaya çalıştığı sırada elbisesinin kuyruğu akvaryumunda dibinde bulunan su tankına takıldı.

Neyse ki paniğe kapılan genç kadın, "kuyruk tahliyesi" adı verilen hayat kurtaran bir tekniği uyguladı ve sonunda kostümden sıyrılmayı başardı.

Su yüzüne çıkmayı başaran Gabriela'nın yaşadığı korkudan dolayı nefes nefese kaldığı ve renginin değiştiği görüldü.

Deniz kızı kostümlerinin tehlikesine dikkat çekmek için video Tiktok'da paylaşıldı.

Denizkızının kostüm kuyruğu akvaryuma sıkışınca az daha boğuluyordu

Denizkızının kostüm kuyruğu akvaryuma sıkışınca az daha boğuluyordu

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Güney Afrika 3. Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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