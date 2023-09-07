Deniz tabanında bulunan altına benzer nesne heyecanlandırdı! Uzmanlar ne olduğunu hala açıklayamıyor
Alaska kıyısı açıklarındaki deniz tabanında, içinde bir delik bulunan gizemli altın nesne keşfedildi. Uzmanlar daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirirken, ne olduğundan emin olmasalar da bunun bir yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntıları olabileceğini öne sürüyorlar.
ABD'nin Alaska kıyısı açıklarından deniz tabanında keşfedilen, içinde delik bulunan gizemli bir altın nesne araştırmacıların kafasını karıştırdı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre parlak nesne, cilt dokusu kadar hassas. Uzmanlar bunun tam olarak ne olduğundan emin olmasalar da bunun bir yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntıları olabileceğini öne sürüyorlar. Bir araştırmacı, keşfin canlı yayını sırasında "Bir şey içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştı" dedi.
NOAA, onu olduğu yerde bırakmak yerine, nesneyi bulunduğu kayadan çıkarmak için uzaktan kumandalı bir kol kullandı. Nesne daha sonra, laboratuvardaki DNA testinin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi vermesi umuduyla kıyıya geri getirilmesi için bir tüpe çekildi.
Uzmanlar, ön taraftaki açık deliğe neyin sebep olduğu konusunda kararsız ancak bunun başka bir deniz canlısıyla yaşanan bir tartışmanın sonucu olabileceği düşünülüyor.