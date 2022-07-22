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Bilim insanları, yeni keşfettikleri canlı türüne Zelenski'nin adını verdi

Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Bilim insanları, yeni keşfettikleri canlı türüne Zelenski'nin adını verdi

Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin adını verdi. Bilim insanları, Zelenski'nin özgür Ukrayna'yı savunmadaki "cesareti ve yiğitliği" nedeniyle bu adı tercih ettiklerini belirtti.

Bilim insanları, yeni keşfedilen deniz omurgasızının deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğunu açıkladı.

Deniz omurgasızı türü canlıya Zelenski'nin adı verildi

İLK JURA TÜYLÜ YILDIZI

Deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan "Ausichicrinites zelenskyyi" fosilinin Afrika kıtasında keşfedilen ilk jura tüylü yıldızı oldu.

Deniz omurgasızı canlıya Zelenski'nin adı verildiUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

CANLI TÜRÜNE ZELENSKİ ADI VERİLDİ

Neden "Ausichicrinites zelenskyyi" adını tercih ettikleri konusuna da değinen araştırmacılar, "Bu isim özgür Ukrayna'yı savunmadaki "cesareti ve yiğitliği" nedeniyle Vladimir Zelenski'nin onuruna verildi" diye konuştu.

Deniz omurgasızı türü canlıya Zelenski'nin adı verildi

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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