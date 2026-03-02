Haberler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Güncelleme:
Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah, Hayfa'daki bir İsrail füze savunma tesisini füzeler ve İHA'larla hedef aldığını açıklayarak savaşa resmen katıldığını duyurdu. Örgüt ayrıca saldırıyı "meşru savunma" olarak nitelendirdi.

ABD destekli İsrail ile İran arasındaki savaşa Hizbullah da resmen katıldı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin "intikamı" ve Lübnan'ı savunma amacıyla İsrail'e yönelik dün gece saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Örgüt, gecesi yarısı, işgal altındaki Hayfa kentinin güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait Mişmar el-Karmel füze savunma tesisini nitelikli füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.

"MEŞRU SAVUNMA" VURGUSU

Hizbullah açıklamasında, İsrail'in saldırılarının ve suikastlarının devam etmesinin kendilerine "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkı" verdiğini savundu.

Örgüt, İsrail'in aylardır süren saldırganlığını herhangi bir caydırıcı yanıt almadan sürdüremeyeceğini öne sürdü ve düzenlenen saldırının "meşru savunma" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

"SALDIRGANLIK SONA ERMELİ" ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiği ifade edildi. İlgili taraflara ve yetkililere İsrail ve ABD'nin saldırılarını sona erdirme çağrısı yapıldı.

HİZBULLAH'IN SALDIRILARINA İSRAİL'DAN KARŞILIK: 35 ÖLÜ

Hizbullah'ın füze saldırılarına İsrail de saldırı ile karşılık verdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Abdullah Karlıdağ
