Demokratlar ABD ara seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı

ABD ara seçimlerinde Demokratlar hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kazanarak Kongre'de çoğunluğu elde etti. Siyasi manzaradaki bu köklü değişim, ABD Başkanı Donald Trump için büyük bir gerileme anlamına geliyor. İran'a karşı savaş ve artan hayat pahalılığı, Cumhuriyetçi Parti adaylarının çoğunun yenilgisine katkıda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaş" dedi.BBC gazetecileri, ara seçimlerin Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmalardan Çin ile ticari ilişkilere kadar dünyanın geri kalanı için ne anlama geldiğini derledi.İranGhoncheh Habibiazad, BBC News Farsça kıdemli muhabiri, Londra İran'ın dini lideri Mücteba Hameney, ABD siyasetindeki değişikliklerin "ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığında" bir değişime yol açacağını düşünenlerin "ciddi şekilde yanıldıklarını" söyledi.Hamaney ayrıca, ABD'nin İran'a tekrar saldırması halinde karşılığın "çok daha büyük bir boyuta ulaşacağı" tehdidinde bulundu.28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında öldürülen babası Ali Hamaney'in yerine geçen dini lider aylardır kamuoyu önünde görülmedi.Bu yorumlar, 1979'da Tahran'daki ABD büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yıl dönümünde çarşamba günü yayınlanan altı sayfalık yazılı bir mesajdan alındı.

Rebecka Pieder, BBC'nin Washington DC'deki muhabiri. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin seçimdeki ezici yenilgisinin nedenini İran'la olan savaşa bağladı.Savaş Amerikalılar için özellikle de benzin fiyatlarında ciddi bir maliyet artışına yol açtı.Trump, 2024'te ikinci dönem için yürüttüğü seçim kampanyasında benzin fiyatlarını galon başına 2 doların altına indireceğine söz vermişti.Ekim'de ortalama fiyat galon başına 4,31 dolardı. Ayrıca Beyaz Saray'a geri dönerse yeni savaşların olmayacağına da söz vermişti.Ancak ara seçimlerden bir gün önce ABD, İran'a yeni saldırılar düzenledi ve Trump, gazetecilere savaşı başlatmaktan pişmanlık duymadığını söyledi. İran'ın ABD ile yaptığı görüşmelerdeki baş müzakerecisi, ara seçim sonuçlarını Amerikalıların "Savaşa hayır" dediğinin göstergesi olarak yorumladı.Ancak İran'ın dini lideri Hamaney, ABD'nin seçim sonuçlarından sonra politikasında bir değişiklik beklemediğini söyledi.Trump, BBC'nin ABD'deki haber ortağı CBS News'e yaptığı açıklamada, çatışmanın "ben bitti dediğimde" sona ereceğini söyledi.Körfez ülkeleri

Frank Gardner, BBC Güvenlik Muhabiri Teorik olarak bu seçim yenilgisi "Trump Projesi" adına Körfez Arap devletleri için bir gerileme olarak görülebilirdi.Başkan ve ailesinin çoğu Körfez lideri ve ailesiyle yakın kişisel ve ticari ilişkileri var.Dubai'de bir Trump Uluslararası Golf Sahası bulunuyor, Katar ona 400 milyon dolarlık (yaklaşık 20 milyar lira) uçak hediye etti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan ise damadı Jared Kushner'in şirketi Affinity Capital'e milyarlarca dolar yatırım yaptı.Trump, 2017'deki ilk başkanlık döneminde ilk yurtdışı ziyaretini Riyad'a yapmıştı.Suudilerin, eski Demokrat başkan Joe Biden ile özellikle gergin bir ilişkisi vardı.2022'de Suudi Veliaht Prensi ile yaşanan o garip yumruk tokuşturmayı hatırlayabilirsiniz. Körfez ülkeleri liderleri de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın zehirli gaz kullanmasından dolayı cezalandırılmaması üzerine Başkan Barack Obama'ya karşı ciddi endişeler besliyorlardı.Ancak İran savaşı, insanların Trump hakkındaki düşüncelerini değiştirdi.Bir yorumcunun dediği gibi "Başkan Trump Körfez'i ateşe verdi" (28 Şubat) ve hala bu savaşı yeniden alevlendirebileceği ve İran'ın kendi kritik ulusal altyapısına zarar vererek misilleme yapabileceği korkusu devam ediyor.Çin

Laura Bicker, Çin Muhabiri Sonuçlar açıklanmaya başladıkça Çin bir fırsat görecek.Pekin ve Washington arasındaki ilişki, bu yüzyılın en büyük güç rekabeti ve Devlet Başkanı Şi Cinping, bu ayın sonlarında Çin'de Donald Trump'ı ağırlamaya hazırlanırken belki de üstünlüğü elinde tuttuğunu hissedecek.Trump, Amerikalı üreticileri ucuz Çin ürünlerinden korumak amacıyla ABD'ye giren Çin mallarına gümrük vergisi uyguladı.Ancak Şi'nin kendi yüksek gümrük vergileriyle karşılık vermesiyle planı ters tepti. Bu, oyuncak ve giyim gibi küçük aile lüksleri de dahil olmak üzere birçok ürünün Amerikalılar için daha pahalı hale gelmesi demek.Çin ayrıca ABD tarım ürünleri alımını durdurarak Trump'ı destekleyen eyaletlerdeki çiftçileri olumsuz etkiledi.Bu ticaret savaşına ocak ayı sonunda yapılacak bir ateşkesle ara verilmesi bekleniyor.Çin, Trump'ın ara seçimlerden sonra yaralarını saracağını ve bir anlaşma yapmaya çalışacağını düşünebilir.Şi, Çin için daha iyi bir gelecek yaratma fırsatı görecektir.Rusya

Steve Rosenberg, BBC Rusya Editörü Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rus medyasına "Donald Trump'ın barış çabalarına devam edeceğini içtenlikle umuyoruz" dedi.Peskov ayrıca "Fikirler var" dedi ve "Yakında üçlü müzakerelerin bir sonraki turu gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.Burada Rusya, Ukrayna ve ABD arasında gelecek hafta Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü görüşmeleri kastediyor.Peskov ayrıca "Melania Trump'ın başarılı insani barış çabalarını gördük" diye konuştu.Buradan Rus işgali altındaki Oleşki'de yakın zamanda gerçekleştirilen insani yardım operasyonunu kastediyor.Kremlin sözcüsü "Umarız ki tüm bunlar devam eder" dedi.Eğer barış çabaları sonuç vermezse Moskova büyük olasılıkla daha önce yaptığı gibi Ukrayna ve Avrupa'yı suçlayacak.Artık Demokratları ve ara seçimleri de suçlayabilir.Muhtemelen Donald Trump'ı suçlamayacaktır çünkü Kremlin, Trump ile olan ilişkisine çok yatırım yaptı ve Moskova'nın Trump yönetimiyle ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hala umduğu açık. Dünya medyası

BBC Monitoring Ukrayna, İran ve Ortadoğu genelindeki kamuoyu için ABD ara seçimleri, iç politikadan ziyade mevcut çatışmalar için ne anlama gelebileceğiyle ilgiliydi.Ukrayna'da yorumcular Trump'ın savaşı ele alış biçimine odaklandı.Gazeteci Roman Tsymbalyuk, Trump'ın "Her savaşı bitirdiğini ama kendi savaşını kaybettiğini" söyledi ve Trump'ın küresel çatışmaları sona erdirme konusundaki iddialarına gönderme yaptı.Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları devam ederken, Kiev'deki bazı çevreler Demokratların kazanımlarının Moskova'ya karşı daha sert yaptırımlara olan desteği güçlendirebileceğini umuyor.Diğerleri ise Washington'daki siyasi çıkmazın Ukrayna politikası konusunda yeni bir belirsizlik yaratabileceğinden endişe ediyor.Moskova'da Kremlin, Trump'ın savaşa son vermek için arabuluculuk çabalarına devam edeceği umudunu açıkça dile getirdi ve bu ay Rusya-Ukrayna görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor.Ancak savaş yanlısı Rus sesler, Demokratların kontrolündeki bir Kongre'nin Trump'ın Kremlin ile anlaşma ihtimalini düşürdüğünü ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları hafifletme yeteneğini kısıtlayabileceğine dikkat çekiyor.İran hükümeti ve iktidara yakın basın ise Demokratların kazanımlarını Trump'ın savaş politikasına karşı açık bir kınama olarak gösterdi.İran medyası, Tahran'la askeri çatışmanın giderek artan siyasi maliyetine dikkat çekti.BBC Monitoring'in derlemesi Isabel Shaw ve Andrew Webb tarafından düzenlendi.

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Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .