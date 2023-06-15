Delhi'deki dershanede korkutan yangın: Öğrenciler tellere tutunarak yangından kaçtı

Delhi'nin Mukherjee Nagar bölgesindeki bir dershanede büyük bir yangın çıktı. Öğrenciler, binadan kaçmak için telleri ve pencereleri kullanarak atladı. On bir itfaiye aracı yangını kontrol altına almak için görevlendirildi. Bazı öğrenciler hafif yaralar alırken, tüm kişilerin binadan kurtarıldığı bildirildi.

Delhi'nin çoğunlukla dershanelerle bilinen Mukherjee Nagar bölgesinde büyük bir yangın çıktı. Yangın, bugün yerel saat 12.00'de Sanskriti Dershanesi'nde başladı. Yangınla mücadele etmek üzere on bir itfaiye ekibi görevlendirildi.

Dershane binasının üçüncü katından öğrencilerin atladığı görüntüler bölgeden geldi. Öğrencilerin binadan kaçmak için tel kullanmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, öğrencilerin hayatlarından endişe ederken dershane binasından dumanların yükseldiği görülüyor.

Videoda, bir kızın pencereden atladığında bir alt kattaki klimanın üzerine düştüğü görülüyor. Bir öğrenci, kalabalık içinde çantasını aşağıya attı. Öğrenciler hayatlarını kurtarmak için tellere tutunurken, büyük bir kalabalık videolar çekmek için toplandı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Garg, yangının kontrol altına alındığını belirtti. "Bir binada yangın olduğuna dair bilgi aldık. Daha sonra bu binanın bir dershane olduğunu ve içeride bazı çocukların mahsur kaldığını öğrendik. Toplamda 11 itfaiye aracını olay yerine gönderdik. Yangın kontrol altına alındı. Bazı çocuklar korktu ve pencereden dışarı çıktı. Dört çocuk hafif yaralandı," dedi.

"Bugün yangının çıktığı binadan kaçmaya çalışırken birkaç öğrenci yaralandı. Binada mahsur kalan kimse yok. Yangın, binanın elektrik sayacında çıktı. Dumanın artması nedeniyle panik oldu. Tüm kişiler binadan kurtarıldı, yangınla mücadele operasyonu sona erdi," diyen Suman Nalwa, Delhi Polisi'nin Basın Sözcüsü, medyaya bilgi verdi.

Kuzey Delhi'de yer alan Mukherjee Nagar, dershaneler için bir merkez olarak kabul edilir ve eğitim sektörünün yoğun olduğu bölgelerden biridir.