Davos'a katılmak için yola çıkan Trump'ın uçağında korkutan arıza
İsviçre'de 56.'sı düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One'da elektrik arızası tespit edildi. Yaşanan panik sonrası ABD'ye geri dönüş kararı alındığı ve başka uçağa binileceği aktarıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'da kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edildi.
BAŞKA UÇAĞA BİNİLECEK
Aşırı ihtiyat gereği uçağın dönüşe geçtiği ve başka uçağa binileceği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...