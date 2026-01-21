Davos'a katılmak için yola çıkan Trump'ın uçağında korkutan arıza

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'da kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edildi.

BAŞKA UÇAĞA BİNİLECEK

Aşırı ihtiyat gereği uçağın dönüşe geçtiği ve başka uçağa binileceği açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...