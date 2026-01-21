Haberler

Davos'a katılmak için yola çıkan Trump'ın uçağında korkutan arıza

İsviçre'de 56.'sı düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One'da elektrik arızası tespit edildi. Yaşanan panik sonrası ABD'ye geri dönüş kararı alındığı ve başka uçağa binileceği aktarıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Davos Zirvesi'ne katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'da kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edildi.

BAŞKA UÇAĞA BİNİLECEK

Aşırı ihtiyat gereği uçağın dönüşe geçtiği ve başka uçağa binileceği açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

inşallah Atlas Okyanusu ortasında ekibiyle birlikte Rabbi'ne kavuşmuş bir ABD başkanı istiyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

