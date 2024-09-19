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Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı

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Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Margrethe, Ocak ayında tahtı oğlu Kral Frederik'e devretmesine rağmen kraliyet görevlerini sürdürüyordu. Kraliçenin durumu stabil olduğu, ancak tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi. Bu olay, Danimarka halkını endişelendirirken, kraliyet ailesine olan ilgiyi de yeniden artırdı.

Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki kraliyet mensubu, Ocak ayında tahtı oğlu Kral Frederik'e devretmesine rağmen hâlâ aktif bir şekilde kraliyet görevlerini sürdürüyordu.

Saraydan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Margrethe'nin durumu stabil ancak tedbir amaçlı gözlem altında tutulmak üzere hastanede kalacak. Bu beklenmedik olay nedeniyle, kraliçenin Cuma günü Aarhus Üniversitesi'nde katılması planlanan etkinlik iptal edildi.

Kraliçe Elizabeth'in uzak kuzeni olan Margrethe, en son Pazartesi günü Karen Blixen Müzesi'nde düzenlenen Rungstedlund Ödülü 2024 töreninde görülmüştü. Geçen yılki Yılbaşı konuşmasında tahttan çekilme kararını açıklayan Margrethe, o zamandan beri oğlu Kral Frederik ile birlikte kraliyet görevlerini paylaşıyordu.

Kaza, kraliyet ailesinin yazlık konutu olarak kullandığı Fredensborg Şatosu'nda meydana geldi. Hollanda'nın Zealand adasında bulunan bu tarihi yapı, aile için özel bir öneme sahip.

Bu olay, Danimarka halkını endişelendirirken, kraliyet ailesine olan ilgiyi de yeniden artırdı. Halk, eski kraliçelerinin sağlığı hakkında güncel bilgiler bekliyor. Saray yetkilileri, Kraliçe Margrethe'nin durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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