Dağıstan'da İsraillileri taşıyan uçak söylentisiyle havalimanı basıldı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde İsraillileri taşıyan bir uçak geldiği söylentileri üzerine kalabalık bir grubun Pazar günü havalimanını basmasının yankıları sürüyor. İsrail Rusya'yı "tüm vatandaşlarını ve tüm Yahudileri" korumaya çağırırken, Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada olayı "dış etkinin" sonucu olarak değerlendirdi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde İsraillileri taşıyan bir uçak geldiği söylentileri üzerine kalabalık bir grubun Pazar günü havalimanını basmasının yankıları sürüyor. İsrail Rusya'yı "tüm vatandaşlarını ve tüm Yahudileri" korumaya çağırırken, Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada olayı "dış etkinin" sonucu olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, İsrail’den bir uçağın geldiği duyumunu alan öfkeli kalabalığın Mahaçkale'deki havalimanında uçaktan inen yolcuları aradığı görülüyor.

Videolarda yüzlerce kişinin havalimanı terminaline akın ettiği ve bazılarının Filistin bayrakları salladığı görülüyor. Kalabalığın büyük bir kısmı Yahudi karşıtı sloganlar atarken, bazılarının da tekbir getirdiği duyuluyor.

Dağıstan valisi sorumluları cezalandırma sözü verdi ve Dağıstan İçişleri Bakanlığı daha sonra 60 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Kargaşaya aktif bir şekilde katılan 150'den fazla kişinin kimliği belirlendi, bunlardan 60'ı gözaltına alındı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Mahaçkale Havalimanı’nın çevresinde dün gerçekleşen olayların, enformasyon etkisi de dahil olmak üzere büyük ölçüde dış etkenlerin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır” dedi.

Peskov, Gazze'de yaşanan acının görsellerinin "kötü niyetli kişiler" tarafından Kuzey Kafkasya’daki Müslüman bölgesini kışkırtmak için kullanıldığını savundu.

Peskov, olayı kimin hangi nedenle düzenlediğine ilişkin Kremlin’in değerlendirmesini paylaşmadı.

Rus sivil havacılık kurumu Rosaviatsiya’ya göre, havalimanı Salı gününe kadar kapalı kalacak.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı, polis memurlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin yaralandığını, ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan, Kuzey Kafkasya'da, Hazar Denizi'nin batı kıyısında, çoğunluğu Müslüman yaklaşık 3,1 milyon insanın yaşadığı bir bir özerk cumhuriyet.

Hükümet, sivil kargaşa nedeniyle ceza davası açıldığını söyledi.

Yerel bir Telegram kanalı, insanları uçağın indiği saatte havalimanında toplanmaya ve oradaki tüm Yahudileri aramaya teşvik etmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre bazı göstericiler, Mahaçkale Havalimanı'nın önünden geçen otomobilleri durdurarak yolcuların İsrail pasaportu olup olmadığını kontrol etti.

Tel Aviv'deki uçakta olduğunu söyleyen bir yolcu yerel basına, kalabalık tarafından durdurulduğunu, olaya katılanların kendisine "Bugün Yahudi olmayanlara dokunmuyoruz" demesi üzerine serbest bırakıldığını söyledi.

Dağıstan'ın Derbent şehrinin hahamı Ovadia Isakov, yerel basına, Dağıstan'daki tahmini 300-400 Yahudi ailenin geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. İslam öncesi dönemden bu yana Yahudilerin bölgede yaşadığı biliniyor.

İsrail Başbakanlığı, Rusya'nın Yahudilere ve İsraillilere yönelik şiddete teşvike karşı kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanlık Sözcüsü Adrienne Watson sosyal medya paylaşımında, "ABD, Dağıstan'daki Yahudi karşıtı protestoları şiddetle kınıyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "Dünya çapında antisemitizmin yükselişine tanık olduğumuz şu dönemde ABD, tartışmasız bir şekilde tüm Yahudi cemaatinin yanındadır. Antisemitizmin asla bir mazereti ya da haklı gerekçesi olamaz" dedi.

Dağıstan hükümeti Gazze'ye desteğini dile getirdi ancak vatandaşları sükunete ve bu tür protestolara katılmamaya çağırdı.

Dağıstan Valisi Sergey Melikov, mesajlaşma servisi Telegram'daki bir gönderisinde havalimanı baskınını kınadı, "Yabancıları taciz etmenin, pasaportlarını bulmak için ceplerini aramanın onurlu bir tarafı yoktur!" diye yazdı. Melikov, “Çocuklu kadınlara yönelik saldırıları" kınadı.

İsrail'in Gazze'yi bombalamasına karşı uluslararası alanda protestolar sürüyor.