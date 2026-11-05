CWTS Leiden 2026 sıralamasında Türkiye'den 22 üniversite dünyada ilk 1000'e girdi

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CWTS Leiden Ranking 2026 çalışmaları kapsamında dünya genelinde 1618 üniversitenin bilimsel yayın hacminin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den 50 üniversite yer aldı.

Hollanda'nın Leiden Üniversitesi'ne bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) da tanıdığı dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking dünya genelinde 1618 üniversiteyi değerlendirdi. Sıralamada, Türkiye'den 50 üniversite yer aldı. Bilimsel yayın hacmine göre 22 Türk üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girdi. Geçen yıl 302'nci olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 225'inci, Hacettepe Üniversitesi ise 375'inci sırada yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 551'inci, Gazi Üniversitesi 573'üncü, Ankara Üniversitesi 589'uncu ve Ege Üniversitesi 603'üncü sırada yer aldı. İstanbul Üniversitesi 669'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 679'uncu, Atatürk Üniversitesi 730'uncu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 745'inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye'den 10 üniversite, dünyanın ilk 750 üniversitesi arasında yer aldı.

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sonuçlarına göre, tüm bilim alanlarını kapsayan bilimsel yayın hacmi göstergesinde Türkiye'den ilk 1000'e giren 22 üniversite, dünya sıralamaları ve yayın hacimleri şöyle:

TÜRKİYE SIRALAMASI – DÜNYA SIRALAMASI – YAYIN HACMİ

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Dünya: 225 | Yayın hacmi: 6542

2. Hacettepe Üniversitesi: Dünya: 375 | Yayın hacmi: 4629

3. İstanbul Teknik Üniversitesi: Dünya: 551 | Yayın hacmi: 3309

4. Gazi Üniversitesi: Dünya: 573 | Yayın hacmi: 3175

5. Ankara Üniversitesi: Dünya: 589 | Yayın hacmi: 3095

6. Ege Üniversitesi: Dünya: 603 | Yayın hacmi: 3042

7. İstanbul Üniversitesi: Dünya: 669 | Yayın hacmi: 2727

8. Yıldız Teknik Üniversitesi: Dünya: 679 | Yayın hacmi: 2699

9. Atatürk Üniversitesi: Dünya: 730 | Yayın hacmi: 2514

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Dünya: 745 | Yayın hacmi: 2475

11. Erciyes Üniversitesi: Dünya: 805 | Yayın hacmi: 2202

12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Dünya: 814 | Yayın hacmi: 2181

13. Dokuz Eylül Üniversitesi: Dünya: 824 | Yayın hacmi: 2147

14. Akdeniz Üniversitesi: Dünya: 843 | Yayın hacmi: 2092

15. Marmara Üniversitesi: Dünya: 853 | Yayın hacmi: 2074

16. Çukurova Üniversitesi: Dünya: 906 | Yayın hacmi: 1906

17. Fırat Üniversitesi: Dünya: 918 | Yayın hacmi: 1863

18. Selçuk Üniversitesi: Dünya: 937 | Yayın hacmi: 1821

19. Bursa Uludağ Üniversitesi: Dünya: 960 | Yayın hacmi: 1758

20. Koç Üniversitesi: Dünya: 975 | Yayın hacmi: 1724

21. Karadeniz Teknik Üniversitesi: Dünya: 979 | Yayın hacmi: 1719

22. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Dünya: 997 | Yayın hacmi: 1650

Kaynak: Demirören Haber Ajansı