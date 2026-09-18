Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kurumsal tecrübemizi KKTC ile paylaşmaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, akademisyenler, uzmanlar ve her iki ülkenin ilgili kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programa ilişkin sanal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bağımlılığın bireyleri, aileleri ve toplumu tehdit eden çok boyutlu bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Bağımlılıkla mücadelede önleyici politikaların önemine vurgu yapan Cevdet Yılmaz, "Bağımlılık; uyuşturucu ve tütünden teknoloji, dijital oyun, sanal bahis ve kumara kadar değişen biçimleriyle bireyleri, ailelerimizi ve toplumumuzu tehdit eden çok boyutlu bir sorun haline gelmiştir. Bu tehdide karşı en güçlü cevabımız, önleyici politikaları esas alan, aileyi ve çocuklarımızı koruyan, tedavi ve rehabilitasyonu sosyal uyumla tamamlayan güçlü bir koordinasyondur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tecrübesini KKTC ile paylaşmayı sürdüreceğini kaydeden Yılmaz, şunları aktardı:

"Türkiye olarak sahip olduğumuz kurumsal tecrübeyi ve saha birikimini KKTC ile paylaşmaya, Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını ve ortak geleceğimizi bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, bağımlılığa karşı ortak mücadelemizi güçlendirecek somut adımlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı