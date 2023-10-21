Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramını bitirmek için harekete geçilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'deki insanlık dramını sona erdirmek için temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan son görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptı. 3 görüşmede de Gazze'deki son durum ele alındı.

"BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile yaptığı görüşmede Gazze konusunda net mesajlar verdi. Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirten Erdoğan, bölgedeki insanlık dramını sona erdirmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti." denildi.