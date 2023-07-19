Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki durağı BAE! Önemli anlaşmalar imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Heyetle karşılanan Erdoğan burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek. İki lider ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirip önemli anlaşmalar imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun 3. ve son durağı BAE'ye gitti. Burada resmi temaslarda bulunacak olan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Heyetler arasında önemli anlaşmalar da imzalanacak.

Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN DA EKİPTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da BAE'ye geldi.

İMZA TÖRENİ OLACAK

Erdoğan, yarın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşme gerçekleştirecek iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.